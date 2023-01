Riscaldamento degli oceani | nuovo record Perché dobbiamo preoccuparci - Magazine - quotidiano net

Agenzia ANSA

Uno studio internazionale analizza gli ultimi dati e spiega le conseguenze possibili su fauna ittica, meteo e in generale ecosistemi ...Iloceani ha infranto un nuovo record nel 2022, con temperature in aumento per il settimo anno consecutivo ed il Mediterraneo che si conferma il bacino che si scalda più velocemente: ... Riscaldamento degli oceani, infranto nuovo record nel 2022 ... Prenditi cura della tua pelle scegliendo i migliori prodotti per una rasatura perfetta. Scopri le offerte di Amazon sugli accessori Philips scelti apposta per te. Pulire casa non è mai semplice, anzi ...Il riscaldamento degli oceani ha infranto un nuovo record nel 2022, con temperature in aumento per il settimo anno consecutivo e il Mediterraneo che si conferma il bacino che si scalda più velocemente ...