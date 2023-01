Riprende gradualmente il traffico aereo negli Stati Uniti

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Un guasto del sistema informatico ha causato l’interruzione del. La Federal Aviation Administration (FAA), che si occupa dell’aviazione statunitense, infatti, a causa di un problema informatico ha sospeso per alcune ore i voli in partenza da tutti gli aeroporti del Paese. Non si conoscono ancora le cause del problema ma la Faa ha assicurato che i voli ora comincianoa partire.Tanti passeggeri hanno lamentato ritardi mentre diversi voli sonocancellati. “La FAA sta lavorando per ripristinare il suo sistema di notifica per le missioni aeree”, ha inizialmente affermato la Federal Aviation Administration in un tweet. “Le operazioni in tutto il sistema dello spazionazionale – ha ...