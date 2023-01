(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Gli Stati Uniti stanno per schierare un'unità di reazione rapida del Corpo deinella prefettura di Okinawa per la difesa delle isole situate nel sud-ovest del Giappone. La notizia è stata diffusa da fonti ufficiali dei due Paesi, mentre la Difesa Usa ha confermato che entro il 2026 sarà istituito un Marine Littoral Regiment (Mlr) deiproprio in quella prefettura giapponese, ritenuta la più a rischio di azioni nordcoreane e cinesi, a causa dell'intensificarsi delle attività militari nel MarOrientale. I dettagli del piano nippo-americano dovrebbero essere presentati nel corso di una riunione sulla sicurezza che coinvolgerà i ministri degli esteri e della difesa di Giappone e Stati Uniti, che si svolgerà a Washington oggi. Durante questi colloqui le due parti intendono anche concordare l'inclusione dello ...

Panorama

Perché la coopetizione deve essere sempre vantaggiosaentrambi e determina la rottura dell'...di aziende perché non avevano le competenze e le capacità di elaborare processi didi ..." Le nostre azioni hanno giocato un ruolo fondamentaleil rilancio del territorio, Asiago si ... con lo sviluppo di politiche didel nostro sistema turistico e sul sistema dei ... Riorganizzazione per i Marines, in chiave anti-cinese La multinazionale ha trovato l’intesa con i sindacati sugli stabilimenti italiani: le uscite saranno volontarie e incentivate ...Pioggia di fondi: definito un programma di 24 progetti, molti sono in coabitazione. “Capofila in due studi, da soli valgono 225 milioni”. Scatta lo stop ai ...