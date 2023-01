Rimandata a casa da 4 ospedali a Roma Le dicevano che esagerava | Valeria Fioravanti muore di meningite a 27 anni

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) E' morta a 27lasciando una bimba di 13 mesi a causa di unabatterica non diagnosticata in 4 diversidi. Lo riferisce Repubblica. Questa la tragica fine di...

E' morta a 27 anni lasciando una bimba di 13 mesi a causa di una meningite batterica non diagnosticata in 4 diversi ospedali di Roma. Lo riferisce Repubblica. Questa la tragica fine di Valeria ...Viene medicata e. Dopo due giorni inizia ad aver mal di testa e dolori al collo. Allora decide di andare, un'unica volta, al pronto soccorso del Policlinico Casilino, dove le viene ... "Rimandata a casa da 4 ospedali a Roma. Le dicevano che esagerava": Valeria Fioravanti muore di men La storia di Valeria Fioravanti, giovane mamma di Roma. Operata a Natale, secondo i familiari aveva contratto una meningite batterica, non riconosciuta dai medici degli ospedali a cui si era rivolta n ...Tutto è iniziato il 25 dicembre, quando la donna è stata operata al Campus Biomedico di Roma per un ascesso. "Vogliamo che qualcuno paghi per gli errori che hanno… Leggi ...