Ricoverato in ospedale a Milano | perde il telefono e la Questura lo dà per morto

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Per quattro giorni dal 5 al 9 gennaio è risultatoed invece era vivo anche sein un. E’ la storia, nata da un errore, che ha visto inconsapevole protagonista un uomo di 65 anni di Sannicola (Lecce), Fulvio Oscar Fuso, dichiaratodalladiche con una pec inviata al Comune di residenza del 65enne, chiedeva di verificare se nel territorio di competenza risiedessero parenti del deceduto (indicato con nome e cognome e data di nascita), al fine di consentire il riconoscimento della salma. Una comunicazione che aveva gettato nello sconforto i parenti dell’uomo che, non riuscendo nemmeno a contattarlo telefonicamente, appresa la notizia hanno allertato l’impresa di pompe funebri ricevendo anche le prime condoglianze via ...

