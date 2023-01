Ricerca | Ingv e Fondazione MedOr insieme per formazione geoscienze in area Mediterraneo

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Roma, 11 gen. (Adnkronos) - Al via la partnership traMed-Or per progetti di altanellenell'del. La cerimonia con la quale si è dato inizio alla collaborazione tra l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e laMed-Or si è tenuta oggi a Roma, presso la sede dellanata per iniziativa di Leonardo con l'obiettivo di promuovere attività culturali, discientifica, al fine di rafforzare i legami, gli scambi e i rapporti internazionali tra l'Italia e i Paesi dell'delallargato fino al Sahel, Corno d'Africa e Mar Rosso (Med) e del Medio ed Estremo Oriente (Or). ...

"Un'occasione speciale per conoscere le attività die servizio dell'e per condividere con tutti la nostra costante attenzione verso il territorio, l'ambiente e la mitigazione dei rischi",...Lo rileva un team internazionale di 24 ricercatori di 16 istituti, tra cui l'e l'Enea. "La ... Lo studio approfondimento Clima, estate 2022 la più calda della storia in Europa La... Avviare percorsi di sviluppo di reti di monitoraggio e sorveglianza dei fenomeni naturali dell'areale mediterraneo ...