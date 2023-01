Rete Studenti Milano contro il mancato risarcimento alla famiglia di Giuliano de Seta | morto durante uno stage | «Vergogna»

Open

È la protesta diMilano , organizzazione che riunisce diversi collettivi di scuole superiori, contro il risarcimento negato alla famiglia di Giuliano De Seta , morto lo scorso settembre ...L'azione è stata rivendicata daStudent Milano per protestare contro il mancato risarcimento ... "Le tre morti sul lavoro che si verificano ogni giorno in Italia, oltre ai tremorti in ... Rete Studenti Milano contro il mancato risarcimento alla famiglia di ... Nella notte hanno tracciato la scritta "vergogna" per protestare contro il risarcimento negato alla famiglia del ragazo morto lo scorso settembre: "Nessuno si occupa di scuola e di sicurezza sul lavor ...Congedo mestruale per le studentesse: a che punto siamo dopo la proposta della Rete degli Studenti Medi di Roma ...