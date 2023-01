Relazioni internazionali indispensabili per la pace. Sempre se usati nella maniera opportuna

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Lunedì appena trascorso per l’Italia è stato un giorno costellato da eventi di vario genere che dovrebbero aver suscitato un livello di interesse rilevante negli italiani. Tanto oltre che per il loro contenuto intrinseco, anche per la loro valenza propedeutica alla realizzazione di operazioni di più ampio respiro. È per quest’ultimo motivo che la trasferta di un giorno della Commissaria von der Leyen, in visita alla Premier Meloni, è andata oltre i previsti adempimenti formali, quale la commemorazione di David Sassoli a un anno dalla sua scomparsa.A colloquio con la Premier Meloni, la Commissario von der Leyen ha commentato gli argomenti di maggiore interesse dell’agenda del Paese. Deve aver avuto conferma della validità del contenuto, se è vero che ha riferito alla sua interlocutrice il commento favorevole della Commissione di cui è a capo e sua personale, anche su come si sta ...

