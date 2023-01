Regione | ok a mozione per gli studenti fuorisede delle aree interne | soddisfatti Abbate e Mortaruolo

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Tempo di lettura: 4 minutiVia libera dalla Commissione SpecialedellaCampania allafinalizzata ad introdurre misure volte a compensare lo svantaggio degliresidenti nei comuni. A intervenire, commentando l’approvazione, i due consiglieri regionali sanniti. Scrive Luigi(Noi Campani): “‘‘Approvata all’unanimità, in III Commissione speciale, lache mira ad introdurre misure volte a per compensare e a facilitare l’accesso agli alloggi universitari, messi a disposizione dagli atenei. E’ stato proposto in particolar modo che i bandi Adisurc, nell’ambitodisposizioni per ...

TrevisoToday

E' la richiesta avanzata, con unadal gruppo Lega in Consiglio comunale, così come emerso ... Il vicepresidente Ulmi inoltre ha illustrato alcune delle proposte avanzate inche, speriamo,......visto un grande interesse e una diffusa partecipazione in tutta la, centinaia sono stati i contatti avuti e molti dalla provincia di Ravenna - spiega il coordinatore regionale della... «Omosessuali travestiti da cani»: bocciata in Regione la mozione "Veneto Pride" "Ringrazio tutti i membri del Consiglio Regionale della Calabria per aver approvato all’unanimità la mia mozione relativa all’inserimento della ...Il presidente Dino Latini ha convocato per martedì 17 gennaio, alle 10, la prossima seduta del consiglio regionale. L’incontro, come da regolamento, verrà aperto dall'esame delle interrogazioni a cui ...