Regionali Lazio | da reddito formazione ai trasporti | il programma di D’Amato

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) (Adnkronos) – “Sono 5 i provvedimenti bandiera che sintetizzano la nostra idea di futuro e di visione di Regione”. Lo ha detto il candidato alla presidenza della Regioneper il centrosinistra Alessio, a margine della presentazione del suo‘Per un futuro semplice’ nell’Hub di via Marsala, accanto alla stazione Termini. “L’introduzione deldi, vogliamo essere la prima regione a introdurlo. Il tema del lavoro è fondamentale. Si tratta di una indennità mensile di 800 euro destinata a disoccupati, giovani in cerca di prima occupazione e donne con figli a carico in cerca di ricollocazione. La seconda misura è sull’innovazione, lanciamoimpresa 4.0 unrivolto alle piccole e medie imprese per fare un passo in avanti ...