Regionali | D' Amato Pd non chiude ancora al M5s | ' Non escludo nulla | ma sono realista'

Il Tempo

Guardiamo gli ultimi dieci anni in cui D'ha governato la sanità, chieda ai cittadini, si faccia giro negli ospedali e si darà una risposta. Nel Covid tutti abbiamo gettato il cuore oltre l'...Lo dichiara Alessio D', candidato del centrosinistra alle elezionidel Lazio, a margine del lancio del programma di coalizione, a proposito del caso di Valeria Fioravanti, la 27enne ... Regionali Lazio, D'Amato : “Vincerò le elezioni e porterò attenzione diritti umani anche lì” «Io non escludo mai nulla», tanto meno una alleanza in extremis con il M5s. «Anche se in questi casi sono molto realista e molto pragmatico. Tra qualche giorno si presentano le liste, oggi presentiamo ...Regione Lazio, sabato 14 gennaio Avenali-Lena lanciano il loro ticket per la campagna elettorale, per Alessio D’Amato presidente NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. Sabato prossimo 14 gennaio ...