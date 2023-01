Regina Elisabetta | Violento litigio dopo la sua morte | preso a calci e pugni davanti a tutti

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Si parla di unterribileladellaavvenuto tra due membri della Royal Family; una discussione dai toni molto pesanti che ha coinvolto due delle figure centrali della monarchia. I sudditi temono per una divisione definitiva della famiglia, anche in seguito alle dichiarazioni di Harry. Tempi duri per la famiglia reale inglese.ladellasembra che stia crollando tutto: la donna era forse l’unica in grado di tenere unita la famiglia, mettendo da parte invidie e rancori e vivendo, almeno di facciata, come una famiglia normale. Ma la verità è molto diversa: hanno provato a spiegarcelo Harry e Meghan in diverse occasioni, l’ultima con la docuserie che li vede ...