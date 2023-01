Reddito di cittadinanza | denunciato un altro immigrato | percepiva l’assegno senza averne diritto

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Uno scandalofine quello deldifinito nelle tasche dei furbetti. Stavolta a beccarsi la denuncia è un trentenne di origini nigeriane, domiciliato a Monterchi (Arezzo). Stando alle accuse, al fine di ottenere il beneficio, avrebbe fornito false attestazioni circa i suoi dati personali nelle domande presentate all’Inps. E sarebbe così riuscito a percepire per oltre un anno il sussidio.di. lo straniero e le false attestazioni In particolare, lo straniero avrebbe fornito false attestazioni circa il suo stato di residenza sul territorio italiano. La norma, infatti, prevede che si debba essere residenti in Italia per un periodo complessivo di almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in via continuativa. Ai carabinieri di Monterchi – comune della Valtiberina ...