Reddito di cialtroneria

Italia Oggi

Neanche un bambino penserebbe che io consideri ildi cittadinanza un incentivo alla violenza, ma piuttosto un target identificativo di un segmento sociale specifico, a cui certo non giova la ...Laed approssimazione del Governo Meloni, dopo appena un mese di governo, la si può tastare nella riforma al momento del tutto inopportuna deldi cittadinanza. In una fase nella ... Ma chi ha detto che un esponente di sinistra non può essere ricco Può sembrare strano ma l'ha detto Marx - ItaliaOggi.it Ieri, sul «Fatto Quotidiano», quel gigante della semplificazione populista che risponde al nome di Marco Travaglio, oracolo dei talk dove sdottoreggia senza contraddittorio, convincendosi così che la ...