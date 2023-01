Real Madrid-Valencia oggi in tv | data | orario e diretta streaming semifinale Supercoppa spagnola 2023

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Il programma con la, l’e ladidella. Al King Fahd International Stadium di Riyadh è sfida tra due tecnici italiani, con la squadra di Carlo Ancelotti che incontra quella di Gennaro Gattuso nel penultimo atto delladi Spagna. I Blancos arrivano dal ko contro il Villarnell’ultima sfida di campionato, mentre ilha perso di misura sul campo di casa contro il Cadice. Calcio d’inizio alle ore 20:00 dimercoledì 11 gennaio. Non è ancora stata annunciata una copertura tv per la partita. SEGUI LA...

GianlucaDiMarzio.com

Alle ore 21 in campo Milan - Torino , tra i match più attesi assieme alla semifinale di Supercoppa di Spagna delle 20 con- Valencia. Turno infrasettimanale in Francia con la Ligue 1 ...Bilbao - Osasuna 0 - 0 CALCIO - COPPA ITALIA 21:00 Inter - Parma 2 - 1 BASKET - EUROLEAGUE 19:00 Monaco - Olympiacos 64 - 60 19:00 Crvena Zvezda -59 - 79 20:00 Berlin - Milano 83 - 63 ... Caso Zidane, il Real Madrid risponde a Le Graet Calciomercato Juventus ed Inter, il super intreccio può prendere quota da un momento all'altro: maxi affare, il tecnico lo ha messo alla porta.Calciomercato Roma, l'opzione legata ad un possibile approdo in Mls non è affatto da scartare. Le ultime indiscrezioni dall'Inghilterra.