Real Betis-Barcellona giovedì 12 gennaio 2023 ore 20 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Xavi torna al tridente

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Mentre aspettiamo di sapere chi traMadrid e Valencia conquisterà il primo dei due posti disponibili per la finale di Supercopa, occupiamoci dell’altra semifinale, che appare forse ancor più bella e interessante: si troveranno di fronte due squadre in ottimo stato di salute. Ilè diventata capolista di Liga, ha sfruttato il passo InfoBetting: Scommesse Sportive e

Voce Giallo Rossa

Sociedad 0 - 2 16:15 Rayo Vallecano -1 - 2 18:30 Siviglia - Getafe 2 - 1 21:00 A. Madrid - ...00 Monaco - Olympiacos 64 - 60 19:00 Crvena Zvezda -Madrid 59 - 79 20:00 Berlin - Milano 83 - ......formazioni ufficiali di Barcellona -, semifinale di Supercoppa di Spagna 2023. Si gioca alle 20:00 e le due squadre sono pronte a contendersi il pass per l'ultimo atto, dove troveranno il... Il Real Betis chiede Vina in prestito, la Roma vuole monetizzare Secondo quanto appreso dal giornalista sportivo Gerard Solè, Valencia e Monaco sarebbero vicinissime ad annunciare accordi con due tra i maggiori protagonisti della ...Betis-Barcellona, Supercoppa di Spagna: tv, streaming, formazioni, .... Biancoverdi e blaugrana scendono in campo a distanza di ventiquattr'ore dalla prima semifinale tra Real Madrid e Valencia, conte ...