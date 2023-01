Re Carlo furioso con Harry per l’attacco a Camilla | “Limite superato”

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Non solo con il suo libro Spare,continua ad attaccare la Famiglia Reale anche nelle varie interviste che sta concedendo. Dopo aver puntato il dito contro Kate, il Principe William e Re, il Duca di Sussex se l’è presa con la Regina consorte.ha definitocome ‘cattiva, pericolosa’ e l’ha accusata di aver venduto alcune storie alla stampa per mettere lui e Meghan Markle in cattiva luce. E proprio le dichiarazioni del Duca supotrebbero rovinare definitivamente i rapporti con il padre. Sembra infatti che Resia su tutte le furie per quello che ha detto il figlio minore. Un insider ha rivelato al The Sun e al Daily Express che il sovrano sarebbe pronto a chiudere i rapporti con. Princetells Anderson ...

Il Riformista

Il sovrano è descritto come arrabbiatissimo con il figlio che, tra le varie clamorose nuove accuse, non ha risparmiato quelle alla ...Leggi anche Cosa c'è scritto in The Spare, il libro del principe Harry: dalla morte di Diana al rapporto con il padre e il fratello fino alla morte della nonna Recon il principe Harry, ... Re Carlo furioso con il principe Harry, dopo le dichiarazioni su Camilla potrebbe non volerlo all’incoron... Anche in Italia è possibile acquistare il libro, edito da Mondadori col titolo ‘Spare, Il minore’, nelle librerie e online. Alcuni negozi di Londra hanno aperto martedì a mezzanotte per essere le prim ...Secondo insider di palazzo, il monarca sarebbe furioso con il secondogenito per aver accusato la moglie e regina consorte di essere una donna ...