(Di mercoledì 11 gennaio 2023) La Royal Family finora ha scelto di stare in silenzio e di non rispondere alle accuse fatte dal principe Harry nell’autobiografia ‘’. Re, però, non è riuscito a evitare che il mondo parli di lui, soprattutto dopo le rivelazioni del figlio nel libro… (foto: Getty), l’autobiografia del principe Harry, nelle librerie di tutto il mondo da ieri, ha già registrato un record. Si tratta, infatti, del libro di saggistica più velocemente venduto di sempre nel Regno Unito, con 400.000 copie già nelle mani dei sudditi britannici. «Abbiamo sempre saputo che questo libro sarebbe andato molto bene ma sta superando anche le nostre aspettative più ottimistiche», ha dichiarato l’amministratore delegato di Transworld Penguin Random House, Larry Finlay. «Per quanto ne, gli unici libri che hanno venduto di più ...

Ci hai insegnato che la popolarità ha senso solo se si riescono a fareutili. Amore, forse è la ...... al punto che oggi occorrono per forza didei chiarimenti a proposito del libro di Harry Windsor . Il secondo figlio avuto dae Diana prima del divorzio più famoso della storia continua a ... Re Carlo: 7 cose bizzarre che ora sappiamo su di lui grazie a Spare Dilaga la febbre da "Spare", la chiacchierata autobiografia del principe Harry che ha attirato l'attenzione di tutto il mondo per le rivelazioni sulle sue battaglie personali e ...La Royal Family finora ha scelto di stare in silenzio e di non rispondere alle accuse fatte dal principe Harry nell'autobiografia 'Spare'. Re Carlo, però, non è riuscito a evitare che il mondo parli d ...