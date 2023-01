Raspadori | Napoli è stata la prima scelta | ho deciso in un attimo | custodisco con cura le maglie dei gol in Champions

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Giacomo, attaccante del, ha parlato a DAZN durante la rubrica "Dazn Heroes", ecco le sue parole: "Io protagonista di-Juve? Me ne rendo conto perchè è quello che sognavo. Te la godi perchè la mia passione è giocare a calcio farlo davanti ad un pubblico così c'è la pressione giusta. Se sei cosciente di questo, te la godi di più. Vedere il mio nome sulla maglia si fa fatica ad abituarsi poi vederla sul quella delè prestigiosa perchè indossata da grandi calciatori. Lecon i gol in campionato elecon. Ogni tanto a casa le rimetto. Non le ho nemmeno lavate, quelle non si lavano". "Aldo Tolomelli è stato il mio primo allenatore nel Progresso Calcio, squadra della mia città. Tutti gli ...

Ultime calcio- Giacomoha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Dazn . Ecco un estratto evidenziato da CalcioNapoli24 : In basso il video di DAZN: CalcioNapoli24.it è stato ...Sta aspettando la sua grande occasione: Jackultimamente sta facendo tanta panchina ma guardando a- Juve di venerdì sogna di tornare protagonista, come racconta a Dazn Poi l'attaccante si dà i voti : Infine su Osimhen e gli ... Raspadori già ama il Napoli: la frase che entusiasma i tifosi A Radio CRC, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Oscar Damiani, doppio ex di Napoli-Juve e ad oggi procuratore sportivo: “Il Napoli mi ha impressionato, ha due squadre titol ...Il conto alla rovescia per la sfida di venerdì sera al Maradona contro la Juventus sta per finire e nel Napoli cresce l'entusiasmo per il sold out (60 mila spettatori) previsto in tribuna. "La mia pas ...