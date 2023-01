Raspadori | “Ho scelto Napoli in un attimo Amo la città | l’ho fatta visitare anche ai miei nonni”

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Ilsta disputando una delle migliori stagioni della sua storia: la squadra di Spalletti è prima in campionato a +7 dal secondo posto e sogna quello scudetto che inmanca da più di 30 anni. Merito di questa cavalcata èdella società, capace di rivoluzionare la rosa e renderla molto competitiva, nonostante gli addii di leader come Koulibaly, Insigne e Mertens. Tra le belle sorprese di quest’anno c’è sicuramente Giacomo, arrivato ad agosto dal Sassuolo. Il numero 81 azzurro ha saputo sostituire alla grande Osimhen durante il periodo dell’infortunio e ha messo a segno già 5 reti in 18 presenze stagionali. Giacomo(Getty Images) IntervistaDAZN, belle parole dell’attaccante delL’attaccante azzurro è ...

Spazio Napoli

E meno male che era il suo primo - 7dall'87'. Verrà il momento di Giacomino il Paziente. ... Detto questo, non capisco in base a quale presunzione Politano abbiadi calciare un rigore ...Elmas 6,5come mezzala al posto di Zielinski limita le scorribande offensive e si limita a ...torna esterno di fascia e completa l'opera segnando il rigore che chiude la gara (87'sv ... Raspadori: “Ho scelto Napoli in un attimo. Amo la città, l’ho fatta visitare anche ai miei non ... Jack Raspadori fatica a trovare spazio nel Napoli che vola. Ma collezionare manciate di minuti non sembra essere un problema per il ventiduenne attaccante emiliano che nella scorsa estate ha ...Arrivano le scelte di Stankovic per la partita tra Sampdoria e Napoli, il tecnico serbo punta su Verre: la formazione ufficiale.