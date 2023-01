Rapporto del Chelsea | i Blues entrano in corsa per il Tottenham | prendono di mira Pedro Porro

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Breaking: Ilpotrebbe unirsi alnellaper ingaggiare il terzino destro dello Sporting CP, dicono i rapporti, ma idevono affrontare lo stesso ostacolo dei loro rivali londinesi. Rapporti recenti hanno affermato che gli Spurs erano interessati a firmare il 23enne (si apre in una nuova scheda) durante la finestra di mercato di gennaio. Antonio Conte è desideroso di rafforzare le sue opzioni come terzino destro e l’ex uomo del Manchester City ha attirato l’attenzione. L’allenatore delAntonio Conte vuole rinforzi a gennaio. (Credito immagine: Getty Images)Tuttavia, 90 min (si apre in una nuova scheda)afferma che ilpotrebbe sfidare i rivali della Premier League per la firma di ...