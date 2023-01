Rapina in centro | un arresto della Polizia

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Custodia cautelare in carcere per il reato di tentata: è quanto disposto dall’Autorità Giudiziaria a carico del quarantaseienne messinese indagato di tentataai danni di una donna lungo il viale Principe Umberto in Messina lo scorso 2 novembre. In pieno giorno la donna veniva aggredita con le mani al collo, strattonata e colpita ripetutamente dall’uomo che cercava di sottrarle la collana che indossava. La vittima, tuttavia, riusciva ad urlare nel disperato tentativo di chiedere aiuto, facendo così allontanare l’aggressore. Immediato l’intervento dei Poliziotti delle Volanti che consentiva la ricostruzione dei fatti attraverso la visione dei sistemi di video sorveglianza presenti in zona, le cui immagini hanno consentito l’identificazione del soggetto indagato, individuazione confermata da alcuni dettagli riferiti nell’ambito delle ...

