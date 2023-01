Questa non è «la moglie di Zelensky» fotografata su una spiaggia per nudisti israeliana

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Aiuta facta.news a combattere la disinformazione, segnala i contenuti sospetti via WhatsApp al numero 342-1829 843 oppure clicca qui. Insieme renderemo Internet un posto più sicuro! Il 9 gennaio 2023 su Twitter sono state condivise due foto. La prima mostra una donna distesa su unacon indosso un cappello e degli occhiali da sole. La seconda mostra una donna bionda all’interno di una stanza con alle spalle la bandiera ucraina. Le due foto sono state pubblicate insieme al commento: «Come ladiElena Zelenskaya sta riposando nuda in Israele su unaper. Nuove foto della first lady ucraina in vacanza in Israele il 31 dicembre 2022, tutte le foto circolano già su Internet». Si tratta di una notizia falsa. Innanzitutto, la first lady ucraina si chiama ...

