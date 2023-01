Quanto è accessibile Internet e cosa si può migliorare? Le testimonianze dei divulgatori social

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Marina Cuollo è un’autrice che si dedica anche alla creazione di contenuti informativi sul tema della disabilità che pubblica sui suoi account, come Instagram. Cuollo ha spiegato a Giornalettismo che avendo una disabilità che le permette il pieno accesso al mondo digitale ha sempre potuto fruire pienamente di questi spazi. «La digitalizzazione, anzi, mi ha permesso di raggiungere luoghi o persone altrimenti inaccessibili. Tuttavia lo spazio digitale non è assolutamentenel senso più ampio del termine, questo perché la disabilità contiene in sé una miriade di condizioni. Ho potuto verificareil web sia spesso ina persone con disabilità intellettiva, cognitiva o con disabilità sensoriale» spiega Cuollo. Marco Andriano inconsigliere di un’associazione di ...