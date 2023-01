Quante posizioni guadagna Elisabetta Cocciaretto nel WTA di Hobart? E se avanzasse ancora…

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Oggi il WTA2022 di tennis ha visto la vittoria al secondo turno di: l’azzurra sul cemento australiano ha finora incamerato 60 punti nel ranking WTA. Prosegue così peril torneo: l’azzurra al momento nel ranking virtuale è 62ma, cinquepiù su rispetto a quello ufficiale rilasciato lunedì 9 gennaio. L’azzurra nel ranking si porta a quota 895, ed in questo momento riuscirebbe a migliorare il proprio best ranking (era già stata al massimo 64ma): con l’accesso in semifinale l’azzurra salirebbe a quota 945, in 58ma piazza, mentre il raggiungimento della finale la proietterebbe al 48° posto, a quota 1015, infine la vittoria nel torneo la lancerebbe a quota 1115 punti per la 44ma posizione. PROIEZIONI CLASSIFICA WTA...

OA Sport

