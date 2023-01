Quando Gattuso mentì ad Ancelotti | «No | il Napoli non mi ha contattato» Sabatini

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Anche Sandrosu calciomercato.com torna su, la rottura di un rapporto e racconta un po’ di cose. Di quello che il Corsport ha definito un tradimento.scrive cose molto simili. Si sta sgretolando il muro di protezione mediatica che incredibilmente da anni preservasia dal punto di vista sportivo sia dal punto di vista extrasportivo. Ha ragione. Dispiace (per) dirlo e scriverlo, ma è rimasto troppo inosservato quel che accadde nel 2019 attorno alla panchina del. È passato sotto silenzio, quel passaggio di consegne, perché l’abitudine ci fa male. L’abitudine, ormai, ai comportamenti sbagliati, da far scivolare nel tempo. Carlo e Rino erano come padre e figlio. Maestro e allievo. ...

IlNapolista

Lo stesso Cavani, oggi al Valencia di, commenta così: 'Mi preoccupa un'eventuale sanzione, ... Vero che dobbiamo mantenere un certo comportamento, ma siamo esseri umani ein campo vivi le ...Proprio secondo una sincera ricostruzione custodita dalla riservatezza e dalle cicatrici che fanno più male all'anima,si sentì in bilico Ancelotti chiese a: ti hanno contattato No, ... Quando Gattuso mentì ad Ancelotti: «No, il Napoli non mi ha ... Ancelotti e Gattuso nemici da un anno. I due, che si sono tanto amati, adesso non vanno d'accordo. Ecco cosa c'è dietro la rottura ...Stasera a Riyad si affronteranno il Real Madrid e il Valencia in un incontro valido per la Supercoppa di Spagna, è la prima semifinale, l'altra è Betis-Barcellona. Prima della partita odierna avranno ...