Quando escono i biglietti di Inter-Porto di Champions League | uscita vicina

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Manca poco meno di un mese e mezzo al match in programma a San Siro per gli ottavi di finale di, ma in tanti sono già alla ricerca deidi. Organizzare la trasferta per chi viene da altre regioni, o addirittura dall’estero, non è mai cosa semplice, ragion per cui le personeessate vorrebbero in primis la certezza di essere in possesso di un ticket. Allo stato attuale, però, non ci sono ancora comunicazioni ufficiali da parte del club nerazzurro. Previsioni sudiper la: sempre più vicini all’Se da un lato cresce l’attesa anche per altre ...