Qualificazioni Australian Open 2023 | programma | orari e ordine di gioco giovedì 12 gennaio

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Il, glie l’didi12a Melbourne, dove avrà luogo il turno decisivo delleagli. Sono quattro gli azzurri a caccia dell’ingresso in main draw: Matteo Arnaldi se la vedrà contro l’o Purcell, mentre Mattia Bellucci e Luciano Darderi saranno impegnati in un derby tricolore. Occhi puntati anche su Lucrezia Stefanini impegnata contro la statunitense Vickery. Non sono riusciti ad accedere al turno decisivo invece Brancaccio, Pellegrino, Mager, Passaro e Zeppieri. Si parte a mezzanotte. Court 6 Non prima delle 03:00, S. Vickery – L. Stefanini Court 7 Dalle 00:00, M. Purcell – (22) M. Arnaldi A seguire, M. Bellucci – L. Darderi ...

