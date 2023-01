Qualificazioni a Melbourne | Arnaldi | Darderi e Bellucci avanti C' è pure la Stefanini

La Gazzetta dello Sport

Matteo Arnaldi, Mattia Bellucci, Luciano Darderi e Lucrezia Stefanini sono al turno decisivo delledegli Australian Open, che si stanno disputando sui campi in cemento diPark. Arnaldi, n.134 Atp, ha rischiato grosso contro l'australiano Alex Bolt, n.630 del ranking, al ......Bellucci e Luciano Darderi sono approdati al turno decisivo dellemaschili degli Australian Open , primo Slam del 2023, che si stanno disputando sui campi in cemento diPark. ... Qualificazioni Melbourne: Arnaldi, Darderi e Bellucci avanti. C'è pure la Stefanini Dominic Stricker, Leandro Riedi e Simona Waltert volano al terzo e ultimo turno delle qualificazioni agli Australian Open. Out Laaksonen.Qualificazioni Australian Open 2023: programma, orari e ordine di gioco giovedì 12 gennaio. Ecco le partite in programma ...