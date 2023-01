(Di mercoledì 11 gennaio 2023) La Russia "rafrà le sue capacità difensive" e "risolverà tutti irelativi alleallearmate impegnate nell'operazione militare speciale" in. Lo ha detto il ...

Agenzia ANSA

Lo ha detto il presidente Vladimircitato dall'agenzia Tass. "Niente di ciò che il nemico aveva previsto per noi è avvenuto", ha affermatodurante il primo incontro del 2023 con i membri ...Solo problemi tecnici checon la Francia'. Putin, 'risolveremo problemi forniture a forze in Ucraina' - Ultima Ora La Russia "rafforzerà le sue capacità difensive" e "risolverà tutti i problemi relativi alle forniture alle forze armate impegnate nell'operazione militare speciale" in Ucraina. Lo ha detto il preside ...Il presidente russo nomina il colonnello generale Lapin. Sulla fornitura dello scudo antiaereo a Kiev, sollecitata dagli Stati Uniti il ministro degli Esteri Tajani chiarisce: "nessuna frenata. Solo p ...