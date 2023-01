Putin | non solo Kirill Chi è padre Iakov | il vescovo dell' Artico - Esteri - quotidiano net

la Repubblica

Nonostante gli effetti del cancro siano evidenti sul volto di Vladimir, il Cremlinoha mai fatto chiarezza al riguardo Secondo il professore Massimo Federico , studioso di lungo corso e consulente scientifico del Dipartimento di Ematologia dell'Istituto ...L'accelerata del presidente russo sui progetti per il Grande Nord e il ruolo strategico della chiesa ... Patrushev, il consigliere di Putin: "La Russia combatte la Nato, non Kiev. L'Occidente vuole disintegrarci" Secondo il fondatore e capo della milizia, Ievgheni Prigozhin, i mercenari russi hanno circondato il centro della cittadina – Tuttavia, l'esercito ucraino sostiene non sia così – TUTTI GLI AGGIORNAMEN ...Zelensky, ha aggiunto tra gli applausi del mondo di Hollywood presente, che "la guerra in Ucraina non è ancora finita, ma la marea sta cambiando, ed è già chiaro chi vincerà" ...