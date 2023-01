Pusher e migranti | che cuccagna il reddito di cittadinanza

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Nonostante uno dei primi interventi del governo Meloni sia stato proprio suldi, volto a circoscriverne l’erogazione con parametri più restrittivi, il balletto dei furbetti non sembra giungere a termine. Dopo i 127 milioni di euro, che lo Stato ha dovuto sborsare tra il 2020 ed il 2021 per i falsi percettori, un’altra notizia bomba è l’indagine dei Carabinieri di Roma, che in un centro d’accoglienza di Tiburtina hanno scoperto una maxi-truffa di 200mila di euro. 24 africani, infatti, avevano dichiarato di essere residenti in Italia da oltre dieci anni, ma risultavano aver dimorato solo permanentemente in un centro d’accoglienza, riuscendo ad ingannare lo Stato. Come riportato dall’agenzia Agi: “Su 36 istanze presentate negli anni dalle persone denunciate, 5 non sono mai state erogate grazie agli accertamenti dell’Inps, ma altre 11 ...