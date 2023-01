Punto Nuova Impresa | per l’orientamento all’avvio di impresa

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) , arriva il 19 gennaio l’incontro di gruppo gratuito su indicazioni aspetti burocratici e amministrativi, scelta della forma giuridica, stesura del business plan e finanziamenti pubblici Arriva l’incontro gratuito, “”, giovedì 19/01/2023, ore 14:30 – 17:30, promosso da Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi e realizzato da Formaper, per chi vuole ricevere un primo orientamento per mettersi in proprio e ottenere informazioni sugli aspetti burocratici, amministrativi, legislativi e finanziari connessidi un’attività economica tradizionale. Un esperto tratta questi argomenti in incontri di gruppo della durata complessiva di circa 3 ore. Informazioni e iscrizioni al link. Programma: procedure burocratiche e amministrative per avviare unainiziativa imprenditoriale o di lavoro autonomo; vantaggi e svantaggi delle varie tipologie ...

Alta Rezia News

In questo mare di intrighi allo spettatore resta però a questoun grande dubbio, che svetta ... Il suo passato, inoltre, sembra minare la serenità della lorovita. La serie è stata creata e ...Data la rilevanza daldi vista della sicurezza nucleare e della salvaguardia della salute ... nonche' per la strutturazione di unaprocedura di selezione del contraente". Inoltre, aggiunge ... Rete Punto Nuova Impresa: prima informazione per neo ed aspiranti ... Succede a Francesco Rocca che si è dimesso per candidarsi alla presidenza della Regione Lazio. Valastro che era vicepresidente ha dichiarato: “Sono molto emozionato per questo incarico. Da giovanissim ...Hex Trust, blockchain e crypto in salsa italiana che riscuote un successo straordinario in Asia: il ruolo di Alessio Quaglini ...