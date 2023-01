(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa Corte d’Assise del tribunale di Santa Maria Capua Vetere () hato a 21e un mese di carcere Gabriel Ippolito, 22enne di Caivano (Napoli) imputato per averin via Vico a, nell’agosto 2021, il 18enne Gennaro Leone con una coltellata alla coscia. Il pubblico ministero Chiara Esposito aveva chiesto una pena di 23. La Corte, presieduta da Roberto Donatiello, ha disposto inoltre l’invio degli atti in Procura per indagare su eventuali mancanze dei medici dell’ospedale diche la notte tra il 28 e 29 agosto 2021 soccorsero Leone; questi arrivò nel presidio sanitario del capoluogo con una profonda emorragia alla coscia causata dalla coltellata che gli aveva reciso l’arteria femorale, e morì ...

Il pubblico ministero della Procura di Santa Maria Capua Vetere ha chiesto 23 anni di carcere per Gabriel Ippolito , 21enne accusato di averil18enne Gennaro Leone a Caserta il 28 agosto del 2021. Il pm ha invocato la condanna oggi al termine della requisitoria, chiedendo però la concessione delle attenuanti generiche, in ... Pugile ucciso a Caserta,condanna di 21 anni per l'aggressore (ANSA) - NAPOLI, 11 GEN - La Corte d'Assise del tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) ha condannato a 21 anni ed un mese di carcere Gabriel Ippolito, 22enne di Caivano imputato per aver ... Gennaro Leone morì dissanguato dopo una coltellata alle gambe. Disposto l'invio degli atti in Procura per indagare sui medici di Caserta che soccorsero il 18enne ...