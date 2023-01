Pugile ucciso a Caserta | 21 anni all' aggressore | ?disposte altre indagini sulle responsabilità dei medici

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) La Corte d'Assise del tribunale di Santa Maria Capua Vetere () ha condannato a 21e un mese di carcere Gabriel Ippolito, 22enne di Caivano ( Napoli) imputato per averin via...

Agenzia ANSA

La Corte d'Assise del tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) ha condannato a 21 anni ed un mese di carcere Gabriel Ippolito, 22enne di Caivano imputato per averin via Vico a Caserta, nell'agosto 2021, il 18enne Gennaro Leone con una coltellata alla coscia. Il pubblico ministero Chiara Esposito aveva invocato una pena di 23 anni. La Corte presieduta da ...La Corte d'Assise del tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) ha condannato a 21 anni ed un mese di carcere Gabriel Ippolito, 22enne di Caivano imputato per averin via Vico a Caserta, nell'agosto 2021, il 18enne Gennaro Leone con una coltellata alla coscia. Il pubblico ministero Chiara Esposito aveva invocato una pena di 23 anni. La Corte presieduta da ... Pugile ucciso nel Casertano, imputato condannato a 21 anni Il Giudice chiede accertamenti su eventuali "mancanze mediche". il 18enne Gennaro Leone con una coltellata nell'agosto del 2021 a Caserta ...Gennaro Leone, pugile 18enne ucciso in via Vico a Caserta: L’omicida, Gabriel Ippolito, condannato a 21 anni di carcere.