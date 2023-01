Psg-Angers | Mbappé non ci sarà alla festa di Messi

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Psg-, Kyliannonpresentedi Lioneldopo il suo ritorno a Parigi da Campione del Mondo Stasera nuovo turno della Ligue 1 e il Psg ha la possibilità di riprendere il cammino dopo la sconfitta nell’ultima giornata per mano del Lens, che ha ridotto il suo vantaggio sui rivali da 7 a 4 punti. L’impegno non dovrebbe essere particolarmente difficile: a Parigi arriva l’, ultimo in classifica, peggiore difesa del torneo con già 37 reti incassate in 17 incontri.per il ritorno dida campione del mondo non parteciperà. C’è l’opzione che il club proprio oggi annunci il prolungamento dell’esperienza dell’argentino. Al riguardo ieri il tecnico ...

Sportitalia

Ajaccio - Reims 19:00 Auxerre - Toulouse 19:00 Clermont - Rennes 19:00 Nantes - Lione 19:00 Brest - Lille 21:00 Lorient - Monaco 21:00 Nizza - Montpellier 21:00 21:00 Strasburgo -