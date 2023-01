Provocazione di Guè Pequeno contro Fedez a Le Iene | cos’è successo

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Ha tutta l’aria di essere una frecciata, quella scoccata da Guènella prima puntata della nuova stagione de Leandata in onda ieri, martedì 10 gennaio 2023 su Italia 1. Il rapper di Gvesvs è stato il super ospite della serata, e dalle prime battute sono riemersi gli attriti con il rapper e imprenditore digitale di Rozzano. Guèa LeBelen Rodriguez, Guèe Teo Mammucari hanno subito inaugurato uno scambio di battute una volta partita la diretta. Mammucari, non certo nuovo alle battute, ha detto: “So che hai lanciato”. Cosimo Fini – questo il nome di battesimo di Guè– ha risposto per le rime. “Dovevo lanciarlo più lontano ...