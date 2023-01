Proteste Iran | Mattarella ad ambasciatore | ferma condanna per brutale repressione

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) (Adnkronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergioha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale, per la presentazione delle Lettere Credenziali, il nuovodella Repubblica Islamica dell’, Mohammad Reza Sabouri. Nel breve colloquio il Presidenteha espresso ladella Repubblica Italiana e la sua personale indignazione per ladelle manifestazioni e per le condanne a morte e l’esecuzione di molti dimostranti. Al tempo stesso ha sollecitato l’a rappresentare presso le autorità della Repubblica Islamica dell’l’urgenza di porre immediatamente fine alle violenze rivolte contro la popolazione. Il rispetto con cui l’Italia guarda ai partner ...

Sky Tg24

Partecipano molte celebrità del ciname e della tv: ecco chi sono Gli attori di Hollywood manifestano la propria contrarietà alla repressione dellein. Dal premio Oscar Cate Blanchett a ...Ritengo che oggi, dopo quattro mesi die una rivoluzione in, le persone abbiano una comprensione molto più accentuata della ferocia del regime e questo processo accenderà anche i ... Proteste in Iran, Mattarella: indignati per repressione ed esecuzioni 'Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale, per la presentazione delle Lettere Credenziali, il nuovo Ambasciatore della Repubblica Islamica dell’Iran, Mohammad Reza Sa ...Decine di iraniani, alcuni dei quali studenti di un seminario religioso, hanno manifestato davanti all’ambasciata francese a Teheran, in Iran, protestando contro le nuove vignette satiriche del settim ...