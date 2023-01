Prostituzione al centro massaggi 3 indagati

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) La scorsa settimana personale della Squadra Mobile di Trento, in esecuzione ad apposito decreto disposto dal G.I.P. presso il Tribunale di Rovereto su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha sequestrato un immobile sito in questo capoluogo, nei pressi dell’ospedale Santa Chiara, poiché nel medesimo, che in teoria ospitava un, di fatto veniva esercitata attività di. L’attività d’indagine scaturiva dalle dichiarazioni di una cittadina extracomunitaria, che raccontava di essere stata assunta da una connazionale affinché esercitasse l’attività diatrice presso un immobile sito nei pressi del lago di Garda, ma che poi era stata costretta dalla donna al meretricio, così come altre sue connazionali. La sfruttatrice veniva alacremente collaborata da un italiano, che faceva ...