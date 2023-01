Problemi Dazn | arrivano i rimborsi per gli utenti | come richiederli

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Roma –offre un rimborso ai tifosi dopo idenunciati da moltinella penultima giornata del campionato di Serie A, in particolare in relazione alla visione della partita Inter-Napoli. Un quarto di abbonamento mensile sarà corrisposto automaticamente a chi ha avuto il disservizio. I, con accredito o voucher, verranno effettuati a partire da questa settimana. La decisione è stata presa, dopo l’incontro dei vertici dell’azienda con il ministro delle Imprese e Made in Italy Adolfo Urso e quello per lo Sport Giovanni Andrea Abodi. Presenti anche Giacomo Lasorella, presidente AgCom, il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini e Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A.ha fornito dettagliata descrizione del disservizio che ha interessato due delle ...

