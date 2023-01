Probabili formazioni Atalanta-Salernitana | diciottesima giornata Serie A 2022 2023

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Ledi, match valido per la diannovesimadella. La formazione di Gasperini e quella di Nicola sono pronte a tornare in campo per un match che regalerà sicuramente spettacolo. Padroni di casa che inseguono ancora la zona Champions League, non troppo lontana, ospiti invece lontane dalla zona retrocessione, e quindi molto pericolosi perché giocheranno a testa e cuore leggero. Di seguito le. LEDI(3-4-1-2): Musso; Toloi, Palomino, Demiral; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Zappacosta; Pasalic; Zapata, ...

La Gazzetta dello Sport

Comincia l'avventura in coppa dei giallorossi: Mourinho punta sul turnover ...LeSport [ 11/01/2023 ] Botte e sequestro della compagna per soldi: condannato Cronaca [ 11/01/2023 ] Virtus Francavilla, preso il difensore De Marino. Giorno al Piacenza Sport [ ... Spalletti con Zielinski dal 1', Allegri con Di Maria e Milik: Napoli-Juve, le probabili La vincente, sfiderà la vincente tra Sampdoria e Fiorentina. Di seguito, il punto generale sulle probabili formazioni e le ultime notizie della sfida. (Toro News) ...Roma-Genoa, valida per l’esordio in Coppa Italia dei giallorossi, è in programma giovedì alle 21. Le probabili formazioni e dove vederla Roma-Genoa, dove vedere la partita e le probabili formazioni – ...