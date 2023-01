Primarie online | Pd spaccato | cosa è e come funziona il voto elettronico

la Repubblica

...la candidata Paola De Micheli che si dice certa della piega che prenderà la direzione: " Si voterà di persona nei circoli e di persona, per incontrarci e discutere, ai gazebo per le. ...... ma l'orientamento sarebbe quello di prevedere il votoper le aree montane e le aree interne,... Certezza al contrario sulla data delleche, ormai, sembra pacifico per tutti i ... Pd, primarie online su un binario morto: mercoledì lo stop della direzione Il nodo da sciogliere resta quello delle voto online per le primarie. Una prima fumata nera tra gli sherpa, andata in scena nella riunione del mattino, costringe il Nazareno a intervenire. Per questa ...il punto di caduta potrebbe essere rappresentato da una serie di «eccezioni» per le quali rendere possibile il voto online. Chi abita in luoghi isolati o è impossibilitato a muoversi ...