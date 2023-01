AreaNapoli.it

Lo studio è stato condotto nell'ambito del progetto EcoFoodFertility,ricerca al mondo ... (Continua) leggi la 2°Spread BTp - Bund stabile in avvio di mattinata. Il differenziale di rendimento tra il BTp benchmark decennale (IsinIT0005494239) e il pari scadenza tedesco al closing e' indicato a 191 punti base ... PRIMA PAGINA TUTTOSPORT - Juve, colpo da rimonta: Allegri batte il Napoli e si fa mercato Mi guardava con quel sorriso sornione e poi diceva: “Tanto lo so perché stai qua, ma non c’è niente” - Il ricordo dell'ex procuratore di Taranto, dal blog di Francesco Casula ...I granata cercano la grande impresa contro i campioni d'Italia. "'Toro, facciamoli sognare'" è il titolo scelto da Tuttosport per la prima pagina di oggi. "Ottavi ...