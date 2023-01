Prezzo medio benzina | Governo obbliga a esporlo Il decreto

Agenzia ANSA

In Cdm abbiamo deciso di rafforzare le norme sanzionatorie per chi non adempie alle comunicazioni previste dalla legge e abbiamo stabilito che ogni benzinaio esponga ilgiornaliero'. ...Il Ministero delle imprese calcola e pubblica ilgiornaliero nazionale. Taledeve essere esposto, con specifica evidenza, da parte degli esercenti insieme alda essi ... Benzina: il Cdm vara il decreto, obbligo di esporre il prezzo medio - Politica Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...In cdm abbiamo deciso di rafforzare le norme sanzionatorie per chi non adempie alle comunicazioni previste dalla legge e abbiamo stabilito che ogni benzinaio esponga il prezzo medio giornaliero». Lo ...