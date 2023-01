Prezzo carburanti | Forza Italia rivuole sconto accise | Meloni furiosa

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Ildeialla pompa, schizzato nuovamente in alto dopo che il governo in Manovra non ha confermato losulleintrodotto a suo tempo dal governo Draghi, crea parecchie tensioni all’interno del blocco di maggioranza. Dove Giorgiae Fratelli d’difendono la scelta, tutta politica, di privilegiare gli interventi su bollette e cuneo fiscale, mentrefa intendere chiaramente che occorre ripristinare loe la Lega sta alla finestra. Torna il bonus benzina Il Consiglio dei Ministri su proposta del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha approvato un decreto che rinnova per il primo trimestre 2023 i buoni benzina per un valore massimo di 200 euro per lavoratore dipendente. La ...

la Repubblica

... plug - in hybrid e a basse emissioni su cui puntare per sfruttare i nuovi incentivi I nuovi prezzi Ildeiè dunque salito in una misura coerente con l'azzeramento dello sconto . ...Ildeialla pompa, schizzato nuovamente in alto dopo che il governo in Manovra non ha confermato lo sconto sulle accise introdotto a suo tempo dal governo Draghi , crea parecchie ... Il governo non taglia le accise sui carburanti. Tetto al prezzo, ma solo in autostrada A causa degli alti prezzi del carburante, il governo italiano vuole regolamentare più da vicino gli operatori delle stazioni di servizio. Devono ...Sul sito del ministero delle Imprese è attiva la piattaforma per prenotare i sussidi. Nel primo giorno di attività è stato già richiesto il 15 per cento dei fondi disponibili per le auto senza spina ...