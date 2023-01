Prezzi di benzina e carburanti | come cambiano le regole

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Il Consiglio dei ministri ha messo a punto un decreto legge su. Obiettivo: cercare di venire incontro ai cittadini consumatori dopo che lo stesso Governo Meloni non ha prorogato lo ‘sconto di Stato’ dell’esecutivo Draghi dello scorso anno. Il caroè stato dunque l’argomento principe del Cdm, dato che ialla pompa sfiorano, e in alcuni casi oltrepassano, i 2 euro al litro. Il punto adesso è almeno la trasparenza, per evitare speculazioni suipraticati, specie sulle autostrade. Dato che, appunto, l’esecutivo non ha prorogato il taglio delle accise voluto da Draghi e dunque i listini sono ‘liberi’. Un distributore dia Napoli. Iesposti mostranoun litro di diesel e super tocca quasi la ...

Caro carburanti : il Consiglio dei Ministri approva il "Decreto Trasparenza" per tutelare i consumatori contro i rincari ingiustificati deidi, diesel e gasolio. L'approvazione è arrivata nella serata di ieri, 10 gennaio 2023, al termine di una giornata in cui il dibattito politico è stato interamente monopolizzato dall'...Meloni risponde anche alle accuse di ignorare i'fuori controllo: io ho sentito di tutto, ma il prezzo dellalo sto monitorando. Il prezzo medio in riferimento alla settimana scorsa, ... Benzina, prezzi ancora su: arriva il decreto ad hoc con le nuove regole Finalmente i colpevoli del rincaro di benzina e gasolio sono stati individuati: sono i benzinai che non hanno comunicato i prezzi o non ...La trasparenza prima di tutto. Questo è il primo passo che il governo ha deciso di compiere per tutelare i consumatori, che in questi primi giorni del 2023 hanno riscontrati prezzi… Leggi ...