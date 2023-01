Prezzi biglietti per Sanremo 2023 e abbonamenti | come e quando acquistarli

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Al via la vendita deipere degliche consentiranno agli acquirenti di accedere al Teatro Ariston per le cinque serate della kermesse canora. Lunedì 16 gennaio, dalle ore 9 alle ore 14, saranno aperte le richieste di prenotazione per gliche consentiranno l’accesso al settore della platea o della galleria dal 7 all’11 febbraio, per tutte e cinque le serate della competizione musicale. Sempre lunedì 16 gennaio dalle ore 9 alle ore 14 sarà possibile prenotare isingoli per una delle cinque serate, rilasciati a titolo gratuito esclusivamente ai disabili. Per ia pagamento per tutti gli altri, bisognerà invece attendere che si chiudano le vendite degli ...

Come da tradizione,e modalità per comprare isono stati comunicati dalla Rai. Le prenotazioni per gli abbonamenti a pagamento di platea e galleria delle cinque serate prenderanno ...Quanto costano idi Sanremo 2023 A distanza di meno di un mese dall'inizio, ecco iper assistere ad una delle magiche cinque serate in diretta dal Teatro Ariston della Musica Italiana. Abbonamenti in platea e in galleria per le cinque serate del Festival di Sanremo 2023: ecco quanto costano i biglietti al Teatro Ariston.