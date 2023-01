Previsioni meteo in Italia | quando arriva la neve? Ecco dove | da domenica 15 gennaio 2023 cambia tutto

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 11 gennaio 2023). Una stagione anomala quella in corso, che è iniziata proprio nei mesi scorsi:l’estate 2022 è stata la più calda nella storia d’Europa, e insopratle conseguenze si sono sentite: caldo torrido, siccità, agricoltura in sofferenza. Insomma, l’emergenza climatica inizia a farsi sentire. Anche l’autunno non ha scherzato, con temperature ben al di sopra della media tradizionale e anche l’inverno sembra essere iniziato con lo stesso piede. Tuttavia, leci dicono che ci sarà ancora qualche giorno di tempo mite, ma poi l’inverno, quello vero, arriverà anche, con freddo ea volontà. Ma? Gli esperti informano che imenti netti saranno previsti per ...