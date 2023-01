Preghiera del mattino del 11 Gennaio 2023 | “Guidami sul giusto cammino”

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Il Mercoledì è giorno di devozione a San Giuseppe, ecco ladelda recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. San Giuseppe, tu hai accarezzato Gesù e sei vissuto per Lui insieme a Maria. Aiutami a vedere Gesù nei poveri, in coloro che fanno fatica a vivere e cercano una mano L'articolo proviene da La Luce di Maria.

La Luce di Cristo

Forme incavate, volti emaciati, mostrano le piaghedolore umano e, l'angoscia delle folle, è sempre scena concepita come muta, come inno silente a quell'umana speranza che, affida alla ...... a pochissimi passi da lui, per circa quaranta minuti, in raccoglimento e. Intorno, un ... Sulla testamissionario laico, c'è una lampada che ricorda, nelle forme, una colomba illuminata e ... Preghiera del Mattino MARTEDI 10 GENNAIO 2023 Lodi ... La si scopre in un libro di James Hall. “Lo studio d’artista. Una storia culturale” ripercorre l'evoluzione dell’arte non attraverso i musei ma con gli atelier, i dietro le quinte di pittura e scultur ...VEDI I VIDEO “Il pettirosso” , “Non sono né un artista né un poeta” , “L’amore” letta da Arnoldo Foà , “La colpa non esiste” , “Preghiera” Firenze, 11 gennaio 2023 – Ricordando che qualche giorno fa, ...