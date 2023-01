Porto-Arouca Coppa di Portogallo | 11-01-2023 ore 21 | 45 | formazioni | quote | pronostici I Dragoni cercano il riscatto in Taça de Portugal

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Sabato notte ilha buttato via due punti pesantissimi: nonostante una superiorità numerica di un tempo sul Casa Pia, rivale tosto ma che iavrebbero dovuto domare perchè tecnicamente di livello infinitamente diverso, i campioni digallo non sono andati oltre lo 0-0. Così facendo, la squadra di Oha riperso due dei InfoBetting: Scommesse Sportive e

Infobetting

Eagles 20:00 PSV - Sparta Rotterdam 21:00 PORTOGALLO LIGA PORTUGAL- Estoril 16:30 Guimaraes - Rio Ave 19:00 Casa Pia - FC21:30 SAN MARINO CAMPIONATO SAMMARINESE Cailungo - Fiorentino ...Eagles 20:00 PSV - Sparta Rotterdam 21:00 PORTOGALLO LIGA PORTUGAL- Estoril 16:30 Guimaraes - Rio Ave 19:00 Casa Pia - FC21:30 SAN MARINO CAMPIONATO SAMMARINESE Cailungo - Fiorentino ... Porto-Arouca (Coppa di Portogallo, 11-01-2023 ore 21:45 ): formazioni, quote, pronostici. I Dragoni cercano... O FC Porto recebe na próxima quarta-feira o Arouca em partida relativa aos oitavos de final da Taça de Portugal. Depois de no campeonato os dragões terem visto aumentada a sua diferença para o primeir ...O FC Porto, detentor do troféu, procura hoje atingir os quartos de final da Taça de Portugal de futebol, na receção ao Arouca, num dia em que há dérbi entre Sporting de Braga e Vitória de Guimarães.